Згідно з оновленим поділом на карантинні зони, Київ з 28 вересня переходить з помаранчевої до жовтої.

А до червоної потрапляють Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

У помаранчевій зоні з 28 вересня 14 днів перебуватимуть такі населені пункти: