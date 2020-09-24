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Факти / Україна

Тернопіль і Бережани у червоній зоні, Київ – у жовтій. Карантинні зони оновлено (СПИСОК)

Згідно з оновленим поділом на карантинні зони, Київ з 28 вересня переходить з помаранчевої до жовтої.

А до червоної потрапляють Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

У помаранчевій зоні з 28 вересня 14 днів перебуватимуть такі населені пункти:

  • міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;
  • місто Вугледар Донецької області;
  • місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;
  • місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;
  • міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
  • міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;
  • Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;
  • міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.

Карантинні зони

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