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Факти / Україна / Суспільство

Люди кричали, божеволіли і сивіли: спогади очевидців про події у Бабиному Яру

У День пам’яті жертв Бабиного Яру Служба безпеки України опублікувала спогади очевидців трагедії, яка забрала тисячі життів у 1941 році.

Тепер документи зі свідченнями очевидців і фото можна переглянути на сайті електронного архіву СБУ.  Зокрема, в одному із них можна прочитати спогади Діни Пронічевої, яка втратила в Бабиному Яру всю сім’ю, але дивом змогла врятуватися від розстрілу.

– Протягом цього дня я бачила страшні картини: люди на моїх очах сходили з розуму, ставали сивими, навколо були крики та стогони, цілий день стріляли з кулеметів. Я бачила як німці відбирали у матерів їх дітей і кидали вниз яру… Нас всіх повели на розстріл.

Я йшла в шерензі, майже останньою в групі. Нас підвели до виступу над яром та почали розстрілювати… Коли автоматна черга дійшла до мене, я живою кинулася в яр. Здавалося, я лечу у якусь вічність.

Читайте: День пам’яті жертв Бабиного Яру: що потрібно знати про трагедію

Трагедія Бабиного Яру

29-30 вересня 1941року в урочищі Бабин Яр нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва.

Тоді загинуло майже 34 тис. осіб. Нацисти збирали людей на спеціальній заставі, відбирали у них документи, коштовності, змушували роздягатися і виводили до краю яру. Там їх розстрілювали з кулемета.

А коли у 1943 році війська відступали з Києва, то нацисти змусили в’язнів Сирецького табору викопувати тіла загиблих і спалювати їх.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

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