Хоча бюлетені і будуть дещо видозміненими, їхнє заповнення не має стати проблемою для жодного виборця. Під час голосування за міського голову необхідно буде лиш обрати вашого кандидата та поставити у квадраті напроти його імені “+”, або іншу позначку, яка визначає відповідне волевиявлення.

За принципом голосування це схоже на вибори президента. Згідно з інформацією ЦВК, недійсним бюлетень вважатиметься, якщо виборець проголосував за більш, ніж одного кандидата, не проголосував за жодного висуванця, або поставив позначку так, що неможливо встановити зміст волевиявлення.

Найбільше запитань виникає з бюлетенями, призначеними для голосування за депутатів. Зліва ви побачите назву політичної партії, за яку можна віддати свій голос, а справа – номери її представників. Щонайменше їх буде п’ять, максимум – 12.

Проголосувати ви можете лише за одну партію. Водночас, ви можете підтримати і конкретного кандидата, але лише з цієї партії, поставивши відповідний номер у списку партії у квадратику поруч.

Що це дає? Можливість підняти вашого кандидата з партії у списку. Тобто не політсила вирішуватиме хто перший потрапить до міської, районної, обласної ради, а виборці.

– У конкретного кандидата з’являється більше шансів просунутися вгору у списку, якщо він набере необхідну кількість голосів. Тоді ці списки, будуть дійсно відкритими, де рішення виборця є ключовим, а не рішення партії, – розповідає голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Важливо пам’ятати, що віддати перевагу ви можете лише кандидату з партії, за яку ви проголосували. Тобто, якщо ви хочете побачити міським депутатом кандидата А, то й голосувати потрібно за партію, членом якої він є. І поставити поруч його номер.

За інформацією ЦВК, бюлетень вважатиметься недійсним, якщо виборець поставив лише номер кандидата партії, але не проголосував за неї, або проголосував за кілька політсил.

Якщо номер кандидата від партії вписано нерозбірливо, або він стоїть напроти назви іншої партії, то вважатиметься, що громадянин проголосував за підтримку партії у повному складі і визначений нею порядок потрапляння кандидатів до місцевих органів.

Ви також можете не ставити номер кандидата від обраної вами політсили. Тоді також вважатиметься, що ви підтримали її у повному складі.