PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коли покращиться ситуація з Covid-19 в Україні – прогноз лікаря-інфекціоніста

Ситуація з коронавірусом в Україні може покращитися ближче до березня 2021 року. У найближчі кілька місяців навпаки чекають зростання захворюваності.

Про це під час брифінгу повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо, раніше, ніхто цього не знає, ситуація дещо покращиться.

Читайте: Повернення жорсткого карантину: чому це можливо і коли чекати

Також Ольга Голубовська додала, що коронавірус є тривалим захворюванням. Зокрема, пацієнти, які перехворіли Covid-19, до місяця можуть перебувати на лікарняному.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 жовтня на коронавірус в Україні за добу захворіли ще 7 053 людини, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 322 879.

Від початку пандемії 6 043 пацієнта померли від ускладнень, які викликав коронавірус, одужали 134 898 хворих.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка