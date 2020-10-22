Ситуація з коронавірусом в Україні може покращитися ближче до березня 2021 року. У найближчі кілька місяців навпаки чекають зростання захворюваності.

Про це під час брифінгу повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо, раніше, ніхто цього не знає, ситуація дещо покращиться.

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Також Ольга Голубовська додала, що коронавірус є тривалим захворюванням. Зокрема, пацієнти, які перехворіли Covid-19, до місяця можуть перебувати на лікарняному.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 жовтня на коронавірус в Україні за добу захворіли ще 7 053 людини, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 322 879.

Від початку пандемії 6 043 пацієнта померли від ускладнень, які викликав коронавірус, одужали 134 898 хворих.