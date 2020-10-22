PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Когда улучшится ситуация с Covid-19 в Украине — прогноз врача-инфекциониста

Ситуация с коронавирусом в Украине может улучшиться ближе к марту 2021 года. В ближайшие несколько месяцев наоборот ожидают рост заболеваемости.

Об этом во время брифинга сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

— Ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно, раньше, никто этого не знает, ситуация несколько улучшится.

Читайте: Возвращение жесткого карантина: почему это возможно и когда ждать

Также Ольга Голубовская добавила, что коронавирус является длительным заболеванием. В частности, пациенты, переболевшие Covid-19, до месяца могут находиться на больничном.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 октября коронавирусом в Украине за сутки заболели еще 7 053 человека, что является новым антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 322 879.

С начала пандемии 6 043 пациента умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, выздоровели 134 898 больных.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка