Ситуация с коронавирусом в Украине может улучшиться ближе к марту 2021 года. В ближайшие несколько месяцев наоборот ожидают рост заболеваемости.

Об этом во время брифинга сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

— Ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно, раньше, никто этого не знает, ситуация несколько улучшится.

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Также Ольга Голубовская добавила, что коронавирус является длительным заболеванием. В частности, пациенты, переболевшие Covid-19, до месяца могут находиться на больничном.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 октября коронавирусом в Украине за сутки заболели еще 7 053 человека, что является новым антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 322 879.

С начала пандемии 6 043 пациента умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, выздоровели 134 898 больных.