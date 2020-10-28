56% виборців, що проголосували на місцевих виборах, старші за 50 років – опитування

Більша половина тих, хто взяв участь у місцевих виборах 2020, – старші люди віком від 50 років. Водночас зафіксована порівняно менша активність молоді.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг. Лише 11% виборців – громадяни України у віці 18-29 років. Водночас люди віком понад 60 років займають 38% серед тих, хто віддав свій голос.

Серед жінок, яким не вдалося прийти на вибори 25 жовтня, найпопулярнішою причиною був страх інфікування коронавірусом. У чоловіків – наявність більш важливих справ, відсутність інтересу до події.

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Причиною відсутності для молодої частини населення було проживання не за місцем прописки або зайнятість. Люди похилого віку не прийшли через стан здоров’я.

Громадяни середнього віку не взяли участь у виборах через пандемію коронавірусу.

Опитування проводилося Соціологічною групою Рейтинг 25 жовтня в усіх областях України, окрім територій Донбасу та Криму.

Загальна кількість респондентів – 8 747. Це люди люди віком від 18 років і старші. Ймовірність похибки – не більше 1,4%.

Явка на місцевих виборах

Центральна виборча комісія опрацювала усі протоколи. Загальна явка виборців 25 жовтня склала 36,88%.

Найбільше громадян проголосувало у Тернопільській області – 44,68%. Найменшу явку зафіксували на Донеччині.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг