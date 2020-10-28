56% избирателей, проголосовавших на местных выборах, старше 50 лет — опрос

Большая половина принявших участие в местных выборах 2020 — пожилые люди в возрасте от 50 лет. В то же время зафиксирована сравнительно меньшая активность молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг. Только 11% избирателей — граждане Украины в возрасте 18-29 лет. В то же время люди старше 60 лет занимают 38% среди тех, кто отдал свой голос.

Среди женщин, которым не удалось прийти на выборы 25 октября, самой популярной причиной был страх инфицирования коронавирусом. У мужчин — наличие более важных дел, отсутствие интереса к событию.

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Причиной отсутствия для молодой части населения было проживания не по месту прописки или занятость. Пожилые люди не пришли из-за состояния здоровья.

Граждане среднего возраста не приняли участие в выборах из-за пандемии коронавируса.

Опрос проводился 25 октября Социологической группой Рейтинг во всех областях Украины, кроме территорий Донбасса и Крыма.

Общее количество респондентов — 8 747. Это люди люди в возрасте от 18 лет и старше. Вероятность погрешности — не более 1,4%.

Явка на местных выборах

Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы. Общая явка избирателей 25 октября составила 36,88%.

Больше всего граждан проголосовало в Тернопольской области — 44,68%. Наименьшую явку зафиксировали в Донецкой области.

Источник: Социологическая группа Рейтинг