Вибори мера Черкас: Слуга народу і ЄС підтримають кандидата від Голосу

Партія Слуга народу та Європейська солідарність підтримала на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Віктора Євпака, який, за даними екзит-полу, вийшов до другого туру разом із чинним мером Анатолієм Бондаренком.

Член партії ЄС Петро Порошенко переконаний, що інші політичні сили візьмуть такий вчинок за приклад та продемонструють об’єднання в обласних центрах, де буде другий тур виборів.

– Наша партія прийняла рішення підтримати кандидата на мера міста Черкаси від партії Голос Віктора Євпака, – зазначив лідер ЄС.







Вибори мера Черкас: Слуга народу і ЄС підтримали кандидата від Голосу / 2 фотографии

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Партія Слуга народу проводили перемовини із місцевим осередком щодо підтримки Євпака. 28 жовтня партія Голос повідомили, що на виборах мера Черкас Слуга народу підтримає їх кандидата.

Нагадаємо, Євпак – експерт у сфері IT, багато років займається програмуванням. Він брав участь у першому сезоні проекту Нові лідери на ICTV.

Бондаренко в опалі Зеленського

Під час пресс-конференції 20 травня президент Володимир Зеленський назвав мера Черкас Бондаренка “бандитом” через те, що він пішов проти рішення центральної влади і постановив зняти карантин у місті раніше за всю країну.

Зеленський назвав Бондаренка популістом і повідомив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

Мер Черкас пояснив кримінальні справи проти себе політичною діяльністю та подав на Зеленського до суду.

1 жовтня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову Бондаренка до Зеленського.