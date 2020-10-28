Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержат кандидата от Голоса

Партия Слуга народа и Европейская солидарность поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от Голоса Виктора Евпака, который, по данным экзит-пола, вышел во второй тур вместе с действующим мэром Анатолием Бондаренко.

Член партии ЕС Петр Порошенко убежден, что другие политические силы воспримут такой поступок в пример и продемонстрируют объединения в областных центрах, где будет второй тур выборов.

— Наша партия приняла решение поддержать кандидата в мэры города Черкассы от партии Голос Виктора Евпака, — отметил лидер ЕС.







Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержали кандидата от Голоса / 2 фотографии

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Партия Слуга народа проводили переговоры с местной ячейкой по поддержке Евпака. 28 октября партия Голос сообщили, что на выборах мэра Черкасс Слуга народа поддержит их кандидата.

Напомним, Евпак — эксперт в области IT, много лет занимается программированием. Он участвовал в первом сезоне проекта Новые лидеры на ICTV.

Бондаренко в немилости Зеленского

Во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс Бондаренко “бандитом” из-за того, что он пошел против решения центральной власти и постановил снять карантин в городе раньше всей страны.

Зеленский назвал Бондаренко популистом и сообщил, что городской глава имеет 19 уголовных производств.

Мэр Черкасс объяснил уголовные дела против себя политической деятельностью и подал на Зеленского в суд.

1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Бондаренко к Зеленскому.