PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержали кандидата от Голоса

Партия Слуга народа и Европейская солидарность поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от Голоса Виктора Евпака, который, по данным экзит-пола, вышел во второй тур вместе с действующим мэром Анатолием Бондаренко.

Член партии ЕС Петр Порошенко убежден, что другие политические силы воспримут такой поступок в пример и продемонстрируют объединения в областных центрах, где будет второй тур выборов.

— Наша партия приняла решение поддержать кандидата в мэры города Черкассы от партии Голос Виктора Евпака, — отметил лидер ЕС.

  • Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержат кандидата от Голоса
  • Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержат кандидата от Голоса
  • Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержат кандидата от Голоса
  • Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержат кандидата от Голоса
Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС поддержали кандидата от Голоса / 2 фотографии

Читайте: Опыт победил: почему конкурентам Кличко не удалось взять кресло мэра в Киеве

Партия Слуга народа проводили переговоры с местной ячейкой по поддержке Евпака. 28 октября партия Голос сообщили, что на выборах мэра Черкасс Слуга народа поддержит их кандидата.

Напомним, Евпак — эксперт в области IT, много лет занимается программированием. Он участвовал в первом сезоне проекта Новые лидеры на ICTV.

Бондаренко в немилости Зеленского

Во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс Бондаренко “бандитом” из-за того, что он пошел против решения центральной власти и постановил снять карантин в городе раньше всей страны.

Зеленский назвал Бондаренко популистом и сообщил, что городской глава имеет 19 уголовных производств.

Мэр Черкасс объяснил уголовные дела против себя политической деятельностью и подал на Зеленского в суд.

1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Бондаренко к Зеленскому.

Источник: Свобода слова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка