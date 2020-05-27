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Факти / Україна / Політика

Відповідь за “бандита”: мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва про захист честі та гідності проти президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив адвокат мера Денис Ципін у відеозверненні.

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 – Я, Денис Ципін, адвокат Анатолія Бондаренка, подаю у Печерський районний суд Києва позов про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам’ятаємо, що кілька днів тому Володимир Зеленський назвав Бондаренка “бандитом”, – сказав він.

Зазначається, що відповідний позов поданий у зв’язку з тим, що під час прес-конференції з журналістами з нагоди першого року президентства, Зеленський назвав Бондаренка бандитом.

Як компенсацію мер Черкас просить стягнути з президента України одну грн.

Раніше Факти ICTV писали, що 20 травня президент України Володимир Зеленський проводив прес-конференцію за підсумками року на посаді.

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