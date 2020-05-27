Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва про захист честі та гідності проти президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив адвокат мера Денис Ципін у відеозверненні.
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– Я, Денис Ципін, адвокат Анатолія Бондаренка, подаю у Печерський районний суд Києва позов про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам’ятаємо, що кілька днів тому Володимир Зеленський назвав Бондаренка “бандитом”, – сказав він.
Зазначається, що відповідний позов поданий у зв’язку з тим, що під час прес-конференції з журналістами з нагоди першого року президентства, Зеленський назвав Бондаренка бандитом.
Як компенсацію мер Черкас просить стягнути з президента України одну грн.
Раніше Факти ICTV писали, що 20 травня президент України Володимир Зеленський проводив прес-конференцію за підсумками року на посаді.