Двоє громадян України зазнали поранень під час ракетної атаки Ірану на два нафтові танкери в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів.

Атака Ірану на танкери в Ормузькій протоці: що відомо

За даними Міноборони ОАЕ, іранські крилаті ракети вразили нафтові танкери Mombasa B та Al Bahyah, коли вони проходили через південну частину Ормузької протоки в територіальних водах Оману.

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Унаслідок атаки загинув один громадянин Індії, який перебував на борту танкера Mombasa B.

Ще восьмеро членів екіпажів зазнали поранень, серед них шестеро громадян Індії та двоє громадян України. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Після влучань на обох суднах виникли пожежі, однак екіпажам вдалося взяти їх під контроль. Обидва танкери зазнали значних пошкоджень.

В Об’єднаних Арабських Еміратах засудили атаку та заявили, що залишають за собою право відповісти на цю ескалацію.

Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що уразив два “супертанкери-порушники”, які нібито проігнорували неодноразові попередження, вимкнули навігаційні системи та намагалися пройти через замінований маршрут.

Назви суден у заяві не уточнювалися.

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