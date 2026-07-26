Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав заяву президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним виступив за “замороження” російсько-української війни.

Сибіга підтримав пропозицію Токаєва припинити війну

– Цінуємо заклики президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення, – написав він в X.

Голова МЗС зазначив, що Україна пропонувала припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до переговорів.

Однак, за його словами, Кремль “продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру”.

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Зокрема, речник російського диктатора Дмитро Пєсков відхилив пропозицію Токаєва, заявивши, що такий сценарій неможливий, поки Росія не досягне поставлених цілей.

Представник Кремля заявив, що такий сценарій неможливий, поки Росія не досягне поставлених цілей.

Пєсков також заявив, що війна може завершитися вже сьогодні, якщо Україна ухвалить “відповідні рішення”.

– Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру, – констатував міністр.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час особистої зустрічі з Путіним в Омську запропонував “заморозити” війну проти України та повернутися до переговорного формату, який обговорювався у Стамбулі навесні 2022 року.

Президент Казахстану заявив, що до нього “звертаються із проханнями виступити посередником, тому він вирішив запропонувати варіант завершення війни”.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

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