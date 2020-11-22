Хто переміг на виборах у Львові – результати екзит-полу

У другому турі виборів мера Львова переміг Андрій Садовий.

Чинний міський голова набрав 62,8% голосів виборців, а його суперник – депутат від фракції Європейська солідарність Олег Синютка – 37,2%.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Цьогоріч переможець місцевих виборів отримає не посаду мера Львова, а крісло голови Львівської ОТГ, до складу якої входить 18 населених пунктів.

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Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела екзит-пол другого туру виборів міського голови у Львові.

У день виборів опитано 9068 львів’ян. Понад 130 інтерв’юерів та контролерів працювали на 60 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.

Очікувана гранична похибка – 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Результати першого туру виборів у Львові

За результатами першого туру місцевих виборів 2020 року, який відбувся 25 жовтня, Садовий і Синютка фінішували з відривом у 9%.

Чинний мер набрав 40,09%, а його суперник – 31,1%.

За оцінками експертів, кандидати мають приблизно рівні шанси на перемогу.