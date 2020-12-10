Як вибрати свіжий оселедець і смачно його приготувати – рецепт оселедця

Серед всього того, що ми щодня бачимо на полицях в магазинах та на ринках, є товари, які ми можемо назвати повсякденними. Але дивлячись на них, ми навряд будемо замислюватися, звідки вони беруться. Вони і не дорогі, і їх всюди можна придбати. Оселедець не зникав навіть на початку 90-х, залишаючись дешевим і доступним. А в країнах Скандинавії, звідки постачають його, оселедець взагалі у топі харчового раціону. Цю рибу там вживають в рази більше, аніж у нас.

Північне море – частина Атлантичного океану, омиває береги Норвегії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Бельгії та Великобританії. На перший погляд, взимку рибалкам там взагалі нічого робити, але саме зима – найгарячіша пора. Саме взимку розгортається справжнє полювання. До тих ділянок Північного моря, де виловлюють оселедець, просто так не дістатися. А велика кількість акваторій, де виловлюють цю рибу, із листопада до квітня взагалі недоступні для суден не льодового класу.

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Полювання на оселедця відбувається в періоди підходу його до берегів: дрібного оселедця – на півночі, жирного – в Центральній Норвегії, великого та нерестового – у Південній Норвегії. За добу рибалки можуть виловити понад 100 тис. т оселедця. Далі риба потрапляє на обробку. На експорт її заморожують. Перекупники на власний розсуд або продають рибу у первісному вигляді, або засолюють.

В Україні на ринках та в магазинах є різний оселедець: заморожений, пресерви, готове філе, засолений у діжках. Шеф-кухарка та учасниця Мастер Шеф. Професіонали-2 Юлія Кушнір готує страви для ресторанів, використовуючи оселедця з діжки. За зовнішнім виглядом вона оцінює якість товару.

— Якщо десь є на рибі ушкодження, шкірка злізла або подряпана, такий оселедець вам брати не рекомендую. Якщо в оселедця на черевці будуть кістки випирати – теж не варто його брати.

Звертайте увагу на колір розсолу, в якому лежить риба. Він має бути прозорим, без “нафтових” розводів. Максимум, що там може бути – це бульки від жиру оселедця, розповідає власниця рибної ятки Катерина.

— Коли рибу привозять в магазин у відкритому відрі, вона може зберігатися не більше 72 годин. Потім вона починає робитися м’якою, темніє, мутніє розсіл, риба втрачає товарний вигляд.

Перевіряйте колір зябер у оселедця. Якщо вони коричневі, зі слизом – риба несвіжа. За зовнішнім виглядом можна з’ясувати не тільки якість, а ще й смак. За кольором очей оселедця шеф–кухарка Юлія визначає, наскільки він солений.

— Щодо очей, так як на іншій рибі, ми не орієнтуємося за кольором взагалі. Тут немає такого поняття: каламутне чи не каламутне око. Це риба маринована, тому що червоніше око, то менш солена риба.

А ще, виявляється, дуже легко визначити рибу з ікрою, тобто відрізнити хлопчика від дівчинки. Самець худіший, із сутулою спиною. Ніс витягнутий та вузький. Самка, навпаки, у спині прогинається, а от черево пухке та звисає. Якщо трохи натиснути на нього, потече ікра. Коштує кілограм оселедця 57 грн. Заморожений – на 10 грн дешевший. Юлія на ці гроші придбала дві великі рибини.

— Ми придбали два оселедці, і цього вистачить на цілий сет закусок. Але спочатку рибу треба почистити. Я це роблю за одну хвилину. Щоб зняти шкірку з оселедця, зробіть надріз біля голови та вздовж хребта. Так буде зручніше захопити цю ділянку рукою. Щоб легко вилучити хребет, покладіть рибу черевцем вниз, щільно притисніть по лінії хребта до дошки і обережно видаліть його. Разом з хребтом відокремляться і дрібні кістки.

Звісно, простіше купити вже порізаний оселедець – без кісток у банці. На магазинних полицях вибір чималий. Однак і шеф-кухарі, і лікарі не радять споживати рибу, яку зберігають місяцями. До того ж, вона не вигідна для вашого гаманця – 200 г пресерви коштує майже як кілограм цілої риби. Дієтологиня Людмила Гончарова радить оселедець засолювати самостійно.

— Ми цінуємо оселедець за його смак. І до святкового столу люди вже почали купувати його у готовому вигляді: в упаковках, зі спеціями, із маринадами. Насправді вживання оселедця, який довго перебуває у сольовому екстракті із оцтом, шкідливе. Це буде затримувати воду, викликати набряки, порушувати роботу серцево-судинної системи, обмінні процеси.

А ще дієтологиня Юлія Гончарова зазначає, що звичайний оселедець ніяк не гірший за дорогу червону рибу. Бо містить ті самі необхідні організмові вітаміни та мінерали. В ньому є Омега-3, вітаміни А, E, D та корисні мінерали – йод, фтор, кальцій, фосфор, магній та цинк.

В 100 г оселедця міститься три денних норми вітаміну D. Він необхідний особливо для дітей, коли ростуть кістки, а ще для правильного функціонування нирок. Вітамін D важливий особливо взимку, коли нашому організму бракує сонячних променів. Взагалі всі вище згадані вітаміни та мінерали, які містяться в оселедці, позитивно впливають на роботу мозку, покращують зір. А м’ясо оселедця – ідеальне джерело білка для організму, каже дієтологиня Людмила Гончарова.

— Немає не корисної риби. Вона вся корисна. Червона риба містить більше Омега-3. Оселедець – трохи менше, ось і все. Але кількість майже однакова. Рибу треба їсти, бо нам потрібні мінерали океанічні та морські. Нестача мінералів, того ж фтору, йоду, міді буде негативно впливати на наше здоров’я. Немає значення, живете ви на березі моря чи ні. Омега-3 має бути у вас у щоденному раціоні харчування. Тому риба – обов’язковий продукт, якщо ви хочете жити без хвороб.

Шеф-кухарка Юлія Кушнір готує страви із недорогого оселедця і для фешенебельних ресторанів, в яких вона працює, і для своєї родини. От тільки в ресторанах подають цю рибу не в олії з картоплею. А готують страви скандинавської кухні. Юлія показала, як приготувати дві прості і дешеві страви: Стьогдесільд та Смореброди.

Рецепт данської страви Стьогдесільд

Вам знадобиться: один слабосолений оселедець, житній хліб, яблучний оцет, вода, цукор, сіль, лавровий лист, житнє борошно.

Треба почистити оселедець та розрізати на шматки по 5 см.

Запанірувати шматки оселедця у житньому борошні.

Обсмажити оселедець з обох боків. Покласти на серветку, аби прибрати зайвий жир.

Змішати у каструлі 3 ложки яблучного оцту, 150 г води, 3 столові ложки цукру та ¼ ложку солі, 3 лаврових листки. Закип’ятити, дати охолонути та залити шматочки риби цим розсолом.

Житній хліб порізати на трикутники, підсмажити на пательні без олії.

Смажений оселедець викласти на житні грінки. Для краси та смаку посипати зеленою цибулею та кінзою.















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А для приготування Сморебродів смажити нічого не треба, але доведеться зварити буряки. Перемішати їх у блендері зі сметаною та французькою гірчицею. Намастити цим кремом грінки і покласти на них слабосолений оселедець. Для краси та смаку можна додати зелену цибулю.

Вартість кожної страви не перевищує 15 грн. Найдорожче тут – сметана та кінза. Експериментуйте і смачного вам!