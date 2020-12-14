Місто Банк визнали неплатоспроможним – що буде з вкладниками

Нормативи капіталу АТ Місто Банк зменшилися на 50% і більше від мінімального встановленого рівня, через що правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Місто Банк не витримав, коли втратив один із основних активів – підприємство з переробки сої на Херсонщині, яке становило майже 17% від усіх активів банку.

На стабільність банківського сектору не вплине

Визнання АТ Місто Банк неплатоспроможним не похитне стабільність банківського сектору України, адже частка фінустанови становить лише 0,1% від чистих активів платоспроможних банків, пояснили в НБУ.

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Вкладникам повернуть гроші

78% вкладників АТ Місто Банк (2 282 особи), вклади яких не перевищують 200 тис. грн, отримають назад свої гроші в повному обсязі.

Натомість клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).