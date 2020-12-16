На початку наступного року в Україні можуть створити окреме аграрне міністерство. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
– На початку року можна очікувати створення повноцінного аграрного міністерства.
Читайте: Глави Мінекології та Мінветеранів йдуть у відставку
Прем’єр наголосив, що Україна має потужний аграрний сектор, тому з перших місяців роботи уряду він говорив про необхідність відновлення роботи профільного міністерства.
– Нам потрібна ефективна державна політика у сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників.
Шмигаль додав, що разом з депутатським корпусом тривають дискусію щодо кандидатуру майбутнього очільника.
Відставка міністра
Верховна Рада 16 грудня підтримала звільнення Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.
Відповідне рішення підтримав 251 народний обранець.
Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів 4 березня 2020 року.