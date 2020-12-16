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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

В Україні створять нове міністерство

На початку наступного року в Україні можуть створити окреме аграрне міністерство. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– На початку року можна очікувати створення повноцінного аграрного міністерства.

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Прем’єр наголосив, що Україна має потужний аграрний сектор, тому з перших місяців роботи уряду він говорив про необхідність відновлення роботи профільного міністерства.

– Нам потрібна ефективна державна політика у сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників.

Шмигаль додав, що разом з депутатським корпусом тривають дискусію щодо кандидатуру майбутнього очільника.

Відставка міністра

Верховна Рада 16 грудня підтримала звільнення Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Відповідне рішення підтримав 251 народний обранець.

Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

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