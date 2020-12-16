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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

В Украине создадут новое министерство

В начале следующего года в Украине могут создать отдельное аграрное министерство. Об этом заявил премьер-министр Украины во время заседания правительства.

— В начале года можно ожидать создания полноценного аграрного министерства.

Премьер подчеркнул, что Украина имеет мощный аграрный сектор, поэтому с первых месяцев работы правительства он говорил о необходимости возобновления работы профильного министерства.

— Нам нужна эффективная государственная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей.

Шмыгаль добавил, что вместе с депутатским корпусом продолжаются дискуссии относительно кандидатуру будущего главы.

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