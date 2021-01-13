Держкомтелерадіо дозволив ввезення в Україну російських книг

Державний комітет телебачення і радіомовлення України дозволить ввозити в Україну книги з Російської Федерації, посилаючись на закон, ухвалений Верховною Радою в 2016 році.

– Видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ відбувається відповідно до закону, який ухвалила ВР в кінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозвіл на ввезення не надається лише книгам антиукраїнського змісту, а також тим, що містять пропаганду на користь держави-агресора, – повідомили в Держкомтелерадіо.

У відомстві пояснили, що за весь час дії цього закону і, відповідно, функціонування дозвільної системи, легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книга антиукраїнського змісту, а обсяг книжкових видань, привезених з РФ порівняно з 2011 роком, скоротився в 12 разів.

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Водночас у відомстві підкреслили, що повне припинення або обмеження ввезення на територію України російських книг можливо лише шляхом ухвалення відповідного закону, який передбачав би ембарго на їхнє ввезення.

Протягом 2017-2020 років дія закону дозволила ввезти в Україну 31 тис. найменувань книг з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг – це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частина дозволів видана на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.

Крім того, за цей же час Держкомтелерадіо надав 4 274 відмови імпортерам на ввезення книжкової продукції з РФ. Більшість відмов стосувалася подання неповного пакету документів заявниками, а в 274 випадках – антиукраїнського змісту, виявленого в виданнях.

Джерело: Держкомтелерадіо