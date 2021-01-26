PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

У Києві добудують 11 тис. квартир вкладників банку Аркада

У Києві добудують 11 тис. незавершених квартир вкладників банку Аркада.

У Києві добудують 11 тис. квартир вкладників банку Аркада

Почнуться роботи після того, як компанія-забудовник Столиця, Київська міська державна адміністрація та МВС підпишуть меморандум. Відбутися це повинно до 5 лютого.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зауважує, що наразі в міністерстві міркують над фінансуванням об’єктів незавершеного житлового будівництва.

Читайте
НБУ ліквідує банк Аркада

– Такі проекти підходять нам за ціною та розташуванням, і в подальшому поліцейські та рятувальники зможуть отримати власне житло за лізинговою програмою МВС, – говорить Геращенко.

Найближчим часом заступник міністра МВС зустрінеться із постраждалими інвесторами харківських житлових комплексів Новий дім на Ньютона та Ковчег.

Аудит недобудов Аркади

У серпні міський голова Києва Віталій Кличко доручив Київміськбуду провести аудит недобудов Аркади – житлових комплексів Еврика, Патріотика й Патріотика на озерах.

За результатами перевірки інвесторам мали запропонувати алгоритм завершення будівництва ЖК.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка