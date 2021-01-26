У Києві добудують 11 тис. незавершених квартир вкладників банку Аркада.

Почнуться роботи після того, як компанія-забудовник Столиця, Київська міська державна адміністрація та МВС підпишуть меморандум. Відбутися це повинно до 5 лютого.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зауважує, що наразі в міністерстві міркують над фінансуванням об’єктів незавершеного житлового будівництва.

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– Такі проекти підходять нам за ціною та розташуванням, і в подальшому поліцейські та рятувальники зможуть отримати власне житло за лізинговою програмою МВС, – говорить Геращенко.

Найближчим часом заступник міністра МВС зустрінеться із постраждалими інвесторами харківських житлових комплексів Новий дім на Ньютона та Ковчег.

Аудит недобудов Аркади

У серпні міський голова Києва Віталій Кличко доручив Київміськбуду провести аудит недобудов Аркади – житлових комплексів Еврика, Патріотика й Патріотика на озерах.

За результатами перевірки інвесторам мали запропонувати алгоритм завершення будівництва ЖК.