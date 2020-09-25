Національний банк України 24 вересня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Аркада.

– НБУ за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020 №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ Аркада, – йдеться в повідомленні НБУ.

Банк Аркада віднесли до категорії неплатоспроможних.

Проблеми з капіталом сталися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки у Києві. У 2019 році банк використав їх як заставу, коли брав кошти у кредит.

Президента банку Костянтина Паливоду взяли під варту та відправили у СІЗО на 60 днів.