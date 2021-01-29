Календарний план передбачає безкоштовну вакцинацію 14,4 млн українців

Безкоштовна вакцинація громадян України від Covid-19 розпочнеться вже в лютому поточного року, а затверджений календарний план передбачає, що до кінця року вакцину отримають 14,4 млн громадян різних категорій.

Календарний план вакцинації населення у 2021 році представив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у п’ятницю.

– Вакцинування людей повинне розпочатись у лютому. У нас є затверджений національний план, який визначає п’ять етапів вакцинації. Усе це має бути відображене в календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу, – наголосив Шмигаль.

Згідно з планом, медики стаціонарних закладів, де лікують від Covid-19, і військовослужбовці, котрі беруть участь в Операції об’єднаних сил, будуть прищеплені першочергово, загалом 367 тис. людей. Їхня вакцинація триватиме з лютого по квітень поточного року, її проводитимуть мобільні бригади.

У квітні паралельно розпочнеться безкоштовна вакцинація на стаціонарних пунктах громадян старших за 80 років і співробітників первинної медичної допомоги. Всього протягом двох місяців планується прищепити 1,9 млн осіб цих категорій.

Далі, в червні-липні, на стаціонарних пунктах планується вакцинувати 2,9 млн громадян у віці 70-79 років, в серпні-вересні – 2,3 млн громадян у віці 65-69 років, в жовтні-листопаді – 2,8 млн громадян у віці 60-64 роки.

При цьому мобільні бригади, згідно з планом, в травні-червні безкоштовно провакцинують всіх інших медиків, всього 363 тис. осіб. Після цього, в липні-серпні, вакцину отримають співробітники структур державної безпеки (640 тис. громадян), у вересні-жовтні – співробітники сфери освіти (1,4 млн). У листопаді-грудні безкоштовну вакцину від мобільних бригад отримають 1, 7 млн українців інших категорій.

За словами Віктора Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин (від -70°C і до +8°C), які вже пройшли реєстрацію.