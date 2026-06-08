Уночі проти 8 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків 8 червня: що відомо

Перші повідомлення про атаку на Харків з’явилися ще напередодні, ввечері 7 червня.

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За словами Терехова, у Київському районі Харкова зафіксували влучання FPV-дрона.

Пізніше російські війська почали атаку на Харків ударними безпілотниками типу Shahed.

Терехов повідомив про влучання в Холодногірському районі міста. Попередньо, під удар потрапила промислова зона.

Згодом кількість зафіксованих ударів зросла.

Станом на ранок 8 червня в Холодногірському районі зафіксували щонайменше сім влучань ворожих безпілотників.

Інформація щодо наслідків атаки на Харків сьогодні, руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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