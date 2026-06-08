Атака на Харків: низка влучань у Холодногірському районі міста
Уночі проти 8 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Атака на Харків 8 червня: що відомо
Перші повідомлення про атаку на Харків з’явилися ще напередодні, ввечері 7 червня.
За словами Терехова, у Київському районі Харкова зафіксували влучання FPV-дрона.
Пізніше російські війська почали атаку на Харків ударними безпілотниками типу Shahed.
Терехов повідомив про влучання в Холодногірському районі міста. Попередньо, під удар потрапила промислова зона.
Згодом кількість зафіксованих ударів зросла.
Станом на ранок 8 червня в Холодногірському районі зафіксували щонайменше сім влучань ворожих безпілотників.
Інформація щодо наслідків атаки на Харків сьогодні, руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.
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