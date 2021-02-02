Наразі немає ризиків, які могли б бути причиною різких коливання курсу гривні. Крім того, немає підстав вважати, що національна валюта може сильно укріпитися або сильно знецінитися.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Можуть бути незначні коливання в межах 10%, але це нормально. Я думаю, на це не потрібно звертати увагу. Тому всім спекулянтам, які хотіли на цьому ринку заробити, зараз може бути нецікаво, – зазначив він.

Також Сергій Марченко додав, що в Україні діє ринкове ціноутворення, тобто немає стороннього впливу на курс. А Нацбанк у разі потреби активно працює з інтервенціями.

Що буде з курсом долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1. Водночас аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс буде на рівні 28,4 грн за $1.

Дещо оптимістичніші прогнози дають економісти. За словами інвестиційного аналітика Вадима Бардася, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

Джерело: Україна 24