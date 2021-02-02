Сейчас нет рисков, которые могли бы быть причиной резких колебаний курса гривны. Кроме того, нет оснований считать, что национальная валюта может сильно укрепиться или сильно обесцениться.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Могут быть незначительные колебания в пределах 10%, но это нормально. Я думаю, на это не нужно обращать внимание. Поэтому всем спекулянтам, которые хотели на этом рынке заработать, сейчас может быть неинтересно, — отметил он.

Также Сергей Марченко добавил, что в Украине действует рыночное ценообразование, то есть нет постороннего влияния на курс. А Нацбанк в случае необходимости активно работает с интервенциями.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1. В то же время аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс будет на уровне 28,4 грн за $1.

Более оптимистичные прогнозы дают экономисты. По словам инвестиционного аналитика Вадима Бардася, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

Источник: Украина 24