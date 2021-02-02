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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Гривня зміцнилася: курс валют в Україні на 2 лютого

У вівторок, 2 лютого 2021 року, Національний банк України встановив курс долара на рівні 28,06 грн/$. Порівняно з понеділком американська валюта трішки здешевшала, тоді курс був 28,13 грн/$.

Гривня зміцнилася: курс валют в Україні на 2 лютого

Євро коштує 33,9 грн/€. Європейська валюта також порівняно з попереднім днем ​​трішки втратила свої позиції, курс днем ​​раніше – 34,15 грн/€.

Здешевшали також польський злотий та російським рубль.

Так, станом на 2 лютого гривня зміцнилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 2.02:

  • $1 – 28,0603 грн;
  • 1€ – 33,9039 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5196 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6946 грн.

курс 2 лютого

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Чи варто очікувати зростання економіки України у 2021 році

Протягом 2021 року прогнозується зростання економіки України майже на 5%.

Таку думку озвучив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Детальніше про прогноз щодо української економіки у 2021 році читайте на Фактах ICTV.

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