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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Іноземні інвестори купили українських облігацій на $3,5 млрд

Нерезиденти вклали в облігації внутрішньої державної позики України 89,3 млрд грн (приблизно $3,5 млрд).

Іноземні інвестори купили українських облігацій на $3,5 млрд

У порівнянні з початком 2019 року обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики виріс в 14 разів або на 82,9 млрд грн.

Загалом іноземні інвестиції зросли на 1,3% (1,2 млрд грн). А їх загальна кількість склала 89,3 млрд грн (приблизно $3,5 млрд).

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Наразі обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів знаходиться приблизно на рівні 11% від загальної частки в обороті.

На початку року зазначений показник становив менше 1%.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова назвала дві причини для зміни бюджету-2020.

Джерело: НБУ

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