ОБСЄ зафіксували на Донбасі 39 порушень за добу

Представники ОБСЄ зафіксували у зоні проведення операції Об’єднаних сил за одну добу 39 порушень режиму припинення вогню. Так, у вівторок, 16 лютого, десять порушень сталося у Донецькій області та 29 – на Луганщині.

Про такі дані повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 17 лютого.

За даними ОБСЄ, у Донецькій області зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню, зокрема вісім вибухів (сім невизначеного походження та один розрив боєприпасу з озброєння невстановленого походження).

Усі порушення сталися на південь від Донецької фільтрувальної станції, а також на північ від ділянки розведення у районі Петрівського (41 км на південь від Донецька).

На Луганщині ОБСЄ зафіксували за добу 29 порушень, з них 20 сталися поблизу Станиці Луганської.

17 лютого представники місії виявили лише одне порушення режиму припинення вогню, а 15 лютого – 26 на Луганщині.

Окрім того, в ОБСЄ зазначили, що неподалік ділянки розведення сил у районі Петрівського поряд із патрулем місії стався вибух.

Доба на Донбасі

За даними штабу ООС, на Донбасі 16 лютого було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.