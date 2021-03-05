Для проведення вакцинації сироваткою від AstraZeneca є ряд протипоказань, які назвав під час брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, це передусім підвищена чутливість до речовини вакцини, яка зазначена в інструкції до препарату.

– По-друге, це супутні захворювання, які супроводжуються лихоманкою. Проте незначне підвищення температури або застуда не є протипоказаннями для вакцинації, – наголосив Ляшко і додав, що у такому випадку щеплення можна робити, але після консультації лікаря.

Серед інших протипоказань він назвав тромбоцитотонію або порушення згортання крові, а також ослаблений імунітет.

Ляшко зазначив, що у таких випадках також потрібна додаткова консультація лікаря.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від коронавірусу стартувала 24 лютого. Щоб мотивувати робити щеплення, їх зробили першим особам держави та відомим українцям.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.