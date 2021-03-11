В Україні оновили Реєстр корупціонерів. Відтепер громадяни можуть довідатись, скільки юридичних та фізичних осіб вчинили правопорушення, та перевірити справжність довідок за QR-кодом.

Завдяки доданій інтеграції із електронної системи Prozorro державні установи зможуть отримати онлайн-довідку про те, чи є в Реєстрі корупціонерів компанія, яка бере участь у тендері.

Перевірити справжність довідки можна, відсканувавши QR-код з унікальною інформацією або ввівши номер цієї довідки в Реєстрі.

Оновлений реєстр зекономить час і учасників тендерів, яким не потрібно буде формувати таку довідку.

– 59% громадян вважають, що ведення реєстру корумпованих чиновників є одним із найважливіших заходів запобігання корупції. Завдяки оновленням Реєстр корупціонерів нарешті відповідатиме запиту суспільства. Громадяни зможуть побачити, скільки корупціонерів реально отримують вироки за корупцію, – зазначив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Основні оновлення Реєстру корупціонерів:

Покращений пошук. Знайти відомості про людину чи компанію в Реєстрі корупціонерів стане значно легше завдяки спеціальним фільтрам.

Знайти відомості про людину чи компанію в Реєстрі корупціонерів стане значно легше завдяки спеціальним фільтрам. Зручна робота з даними та інтерактивна мапа порушень. У Реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме, скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

У Реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме, скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області. Інтеграція з іншими електронними сервісами завдяки API (прикладний програмний інтерфейс – Ред.). Оновлений Реєстр має модуль інтеграції із системою державних електронних закупівель Prozorro та Єдиним державним веб-порталом відкритих даних. Найактуальніша інформація з Реєстру буде оновлюватися автоматично й не залежатиме від людського фактору.

Протоколи НАЗК на Тупицького

2 березня голова НАЗК Олександр Новіков направив до Голосіївського суду міста Києва два протоколи про адміністративне порушення щодо відстороненого судді КСУ Олександра Тупицького.

Протоколи НАЗК на Тупицького стосуються конфлікту інтересів під час прийняття рішення стосовно неконституційності електронного декларування та щодо умисного приховування в декларації нерухомості, яка розташовується в місті Ялта Автономної Республіки Крим.

Джерело: НАЗК