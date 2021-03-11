В Украине обновили Реестр коррупционеров. Отныне граждане могут узнать, сколько юридических и физических лиц совершили правонарушение, и проверить подлинность справок по QR-коду.

Благодаря добавленной интеграции из электронной системы Prozorro государственные учреждения смогут получить онлайн-справку о том, есть ли в Реестре коррупционеров компания, которая участвует в тендере.

Проверить подлинность справки можно, просканировав QR-код с уникальной информацией или введя номер этой справки в реестре.

Обновленный реестр сэкономит время и участников тендеров, которым не нужно будет формировать такую ​​справку.

– 59% граждан считают, что ведение реестра коррумпированных чиновников является одним из важнейших мер предупреждения коррупции. Благодаря обновлениям Реестр коррупционеров будет отвечать запросу общества. Граждане смогут увидеть, сколько коррупционеров реально получают приговоры за коррупцию, – отметил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Основные обновления Реестра коррупционеров:

Улучшенный поиск. Найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров станет значительно легче благодаря специальным фильтрам.

Найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров станет значительно легче благодаря специальным фильтрам. Удобная работа с данными и интерактивная карта нарушений. В Реестре доступна карта нарушений, отражающая, сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

В Реестре доступна карта нарушений, отражающая, сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области. Интеграция с другими электронными сервисами благодаря API (прикладному программному интерфейсу – Ред.). Обновленный Реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единим государственным веб-порталом открытых данных. Актуальная информация из реестра будет обновляться автоматически и не будет зависеть от человеческого фактора.

Протоколы НАПК на Тупицкого

2 марта глава НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский суд Киева два протокола об административном нарушении относительно отстраненного судьи КСУ Александра Тупицкого.

Протоколы НАПК на Тупицкого касаются конфликта интересов при принятии решения о неконституционности электронного декларирования и умышленного сокрытия в декларации недвижимости, которая располагается в городе Ялта Автономной Республики Крым.

Источник: НАПК