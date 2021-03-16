Кулеба назвав причину відтермінування постачання в Україну Covid-вакцини з ЄС

Постачання вакцин від коронавірусу в Україну з низки країн-членів Європейського Союзу відтерміновується тому, що графік їхньої доставки до самих країн був зірваний.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прес-конференції.

За його словами, ще з минулого року в України були переговори та домовленості з країнами ЄС про те, що вони поділяться вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті.

— Але графік постачання вакцини до самих цих європейських країн був, по суті, зірваний. Тож посунулися і ті дати, коли ці держави можуть поділитися з нами надлишками вакцини, — повідомив міністр.

Також Кулеба нагадав, що це лише одне з потенційних джерел постачання вакцин в Україну.

— Ми фокусуємося на контрактах з безпосередніми виробниками вакцини. І що стосується лібералізації ринку вакцин, то, безумовно, ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до безпечних, якісних вакцин, незалежно від того, яка компанія їх виробила, — заявив він.

Однак це не стосується російської вакцини Sputnik V, яку, за словами Дмитра Кулеби, Росія перетворила на гібридну зброю та інструмент політичного впливу.

Вакцинація в Україні

Станом на 16 березня вакцинувалися від коронавірусу 62 083 українці. За добу мобільні бригади прищепили 8 928 осіб.

Найбільшу кількість щеплень зробили у Полтавській області – 690. Найменшу у Житомирській – 130.

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