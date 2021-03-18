Регіональна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про запровадження дистанційного навчання в школах Харківської області з 18 березня у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Згідно з рішенням, директорам шкіл рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, окрім учнів 1-4 класів.

На дистанційку переходять також технікуми і вузи.

Днями МОН і МОЗ рекомендували учнів 5-11 класів та студентів вищих навчальних закладів перевести на дистанційне навчання. Низка областей вже зробила це.

Станом на 18 березня в Харківській області за добу підтвердили 732 нових випадки коронавірусу.

Загалом по Україні Covid-19 інфікувалися 15 053 людини, а за весь час пандемії – 1 504 076.

Джерело: ХОДА