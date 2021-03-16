Запровадження дистанційного навчання в Україні у 2020-2021 роках частково або відчутно знизило якість шкільної освіти.

Таку думку підтримують українці, які взяли участь у соціологічному дослідженні Освіта в Україні: як українські школи пережили перші хвилі карантину.

Зокрема, саме 72% респондентів вважають, що запровадження дистанційних інструментів і методів навчання знизило якість шкільної освіти. Водночас не погоджуються з такою думкою лише 9% респондентів. Ще 9% опитаних вважають, що за цей час нічого не змінилося.

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Онлайн-дослідження проводив Український інститут майбутнього в партнерстві з Нью Імідж Маркетинг Груп з 25 лютого по 4 березня 2021 року. Всього опитали 1 353 респондентів. Статистична похибка становить 3,5%.

Вперше на дистанційне навчання всі навчальні заклади в Україні перевели навесні 2020 року, коли тільки почалася епідемія коронавірусу. Після покращення ситуації учні повернулися до шкіл.

Але через те, що наразі знову зросла кількість інфікованих, у низці областей діти знову перейшли на онлайн-навчання.

Список міст, де в Україні запровадили дистанційне навчання через Covid-19, можна переглянути у нашому матеріалі.

Джерело: Український інститут майбутнього