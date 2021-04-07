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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Кабмін погодив запуск і фінансування українського супутника Січ-2-1

Україна у грудні 2021 року планує запустити власний космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1.

Кабмін погодив запуск і фінансування українського супутника Січ-2-1

Кабмін 7 квітня затвердив основні умови реалізації такого проекту та визначив джерела фінансування.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, супутник з космосу проводитиме моніторинг надзвичайних ситуацій.

Окрім того, цей апарт контролюватиме агропромисловий комплекс, дотримання правил надрокористування, виконання інфраструктурних проектів та земле- й лісокористування, а також проводитиме екологічний моніторинг.

Проект фінансуватимуть за рахунок держбюджету та коштів проекту Циклон-4.

Створювати супутник Січ-2-1 почали в 2013 році у рамках виконання заходів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки.

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Однак вже у 2015 році ДП Конструкторське бюро Південне ім. Янгеля зобов’язалось виготовити космічний апарат за власні кошти у розмірі 98 млн грн.

Україна планує запустити супутник ракетою SpaceX

Україна проводить переговори з компанією Ілона Маска SpaceX щодо можливості запуску на орбіту Землі українського супутника Січ 2-30 (2-1).

Більше про запуск українського супутника Січ 2-30 (2-1) – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль

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