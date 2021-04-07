Украина в декабре 2021 года планирует запустить собственный космический спутник дистанционного зондирования Земли Січ-2-1.

Кабмин 7 апреля утвердил основные условия реализации такого проекта и определил источники финансирования.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, спутник из космоса будет проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций.

Кроме того апарт будет контролировать агропромышленный комплекс, соблюдение правил недропользования, выполнение инфраструктурных проектов и земле- и лесопользования, а также будет проводить экологический мониторинг.

Проект будет финансироваться за счет госбюджета и средств проекта Циклон-4.

Создавать спутник Січ-2-1 начали в 2013 году в рамках выполнения мер Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы.

Однако уже в 2015 году ГП Конструкторское бюро Південне им. Янгеля обязалось изготовить космический аппарат за собственные средства в размере 98 млн грн.

Украина планирует запустить спутник ракетой SpaceX

Украина ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о возможности запуска на орбиту Земли украинского спутника Січ 2-30 (2-1).

Больше о запуске украинского спутника Сич 2-30 (2-1) — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль