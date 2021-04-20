В Україні за добу оновився курс валют – піднялися в ціні долар і євро. Станом на 20 квітня 2021 року Національний банк встановив курс долара в Україні на рівні 28 грн за одиницю. У попередній банківський день американська валюта коштувала на три копійки дешевше.
Курс євро станом на 20 квітня становить 33,7 грн за одиницю – це на 18 копійок дорожче порівняно з попереднім днем.
Курс валют НБУ на 20 квітня 2021
- $1 – 28 грн;
- €1 – 33,7 грн;
- 1 польський злотий – 7,64 грн;
- 10 російських рублів – 3,76 грн.
Долар і євро зросли в ціні: курс валют в Україні на 20 квітня / 1 фотография
Яким буде курс долара в Україні – прогноз на п’ять років
Відповідно до прогнозу МВФ, курс долара в Україні протягом 2021 року коливатиметься у межах 27,98 грн за одиницю. У 2022 та 2023 роках очікується зниження вартості американської валюти.
У 2024-2026 роках ціна на долар буде стабільною. Детальніше, яким буде курс долара в Україні, читайте у матеріалі Фактів ICTV.