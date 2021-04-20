В Украине за сутки обновился курс валют — поднялись в цене доллар и евро. По состоянию на 20 апреля 2021 года Национальный банк установил курс доллара в Украине на уровне 28 грн за единицу. В предыдущий банковский день американская валюта стоила на три копейки дешевле.

Курс евро по состоянию на 20 апреля составляет 33,7 грн за единицу — это на 18 копеек дороже по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют НБУ на 20 апреля 2021

$1 — 28 грн;

€1 — 33,7 грн;

1 польский злотый — 7,64 грн;

10 российских рублей — 3,76 грн.

Каким будет курс доллара в Украине — прогноз на пять лет

Согласно прогнозу МВФ, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27,98 грн за единицу. В 2022 и 2023 годах ожидается снижение стоимости американской валюты.

В 2024-2026 годах цена на доллар будет стабильной. Подробнее, каким будет курс доллара в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.