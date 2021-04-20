PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро выросли в цене: курс валют в Украине на 20 апреля

інфляція гроші

В Украине за сутки обновился курс валют — поднялись в цене доллар и евро. По состоянию на 20 апреля 2021 года Национальный банк установил курс доллара в Украине на уровне 28 грн за единицу. В предыдущий банковский день американская валюта стоила на три копейки дешевле.

Курс евро по состоянию на 20 апреля составляет 33,7 грн за единицу — это на 18 копеек дороже по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют НБУ на 20 апреля 2021

  • $1 — 28 грн;
  • €1 — 33,7 грн;
  • 1 польский злотый — 7,64 грн;
  • 10 российских рублей — 3,76 грн.

курс валют на 20 квітня 2021

Каким будет курс доллара в Украине — прогноз на пять лет

Согласно прогнозу МВФ, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27,98 грн за единицу. В 2022 и 2023 годах ожидается снижение стоимости американской валюты.

В 2024-2026 годах цена на доллар будет стабильной. Подробнее, каким будет курс доллара в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка