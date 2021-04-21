ФОПи у регіонах, які вже вийшли з червоної зони, зможуть отримати 8 тис. грн – Шмигаль

Фізособи-підприємці та наймані працівники у тих регіонах, які були у червоній зоні карантину, але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно можуть подавати заявку на отримання 8 тис. допомоги від держави.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також додав, що заявки на отримання допомоги станом на 21 квітня вже подали 206 тис. людей.

– Підприємці та наймані працівники у тих регіонах, які були у червоній зоні карантину, але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно можуть подавати заявку на отримання державної допомоги. Тобто бізнес з Івано-Франківської чи Закарпатської областей теж може подавати заявку, – сказав прем’єр.

Також Денис Шмигаль нагадав одну з головних умов для надання допомоги. Зокрема, якщо це найманий працівник, то його організація повинна нарахувати за нього ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу.

Якщо ж заявку на допомогу подає фізособа-підприємець, то вона мала оплатити ЄСВ щонайменше за шість місяців 2020 року.

Як оформити допомогу ФОПам

З 19 квітня ФОПи та наймані працівники можуть подавати заявки на отримання від держави 8 тис. допомоги.

Подати заяву на отримання допомоги можна протягом 30 днів із дня запровадження червоної зони. Якщо регіон належав до червоної зони протягом лютого-березня 2021 року, то можна скористатися послугою до 18 травня включно.

Як оформити допомогу ФОПам через додаток Дія – дивіться у матеріалі.