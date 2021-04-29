PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Росія має згорнути агресію проти України: Кулеба про резолюцію Європарламенту

Дмитрий Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав резолюцію Європарламенту щодо Росії.

Читайте
Найефективніший інструмент примусу: Росія втратила $160 млрд через санкції

У своєму Twitter Кулеба привітав рішення про вживання жорстких заходів у разі російського вторгнення на територію України.

– Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має згорнути агресію проти України. Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена, – заявив очільник МЗС.

Він також підтримав заклик Європарламенту запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці.

Резолюція Європарламенту

29 квітня Європейський парламент ухвалив жорстку резолюцію щодо РФ.

У разі її вторгнення, резолюція передбачає зупинку імпорту російської нафти та газу до країн ЄС, відключення Росії від SWIFT, введення санкцій проти російської влади, олігархів та їхніх сімей, а також замороження їх активів.

Резолюція є скоріш рекомендацією, але її підтримала тотальна більшість європарламентарів.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка