Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав резолюцію Європарламенту щодо Росії.

У своєму Twitter Кулеба привітав рішення про вживання жорстких заходів у разі російського вторгнення на територію України.

– Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має згорнути агресію проти України. Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена, – заявив очільник МЗС.

Він також підтримав заклик Європарламенту запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці.

Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку 2, проєкти Росатому в Європі 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2021

Резолюція Європарламенту

29 квітня Європейський парламент ухвалив жорстку резолюцію щодо РФ.

У разі її вторгнення, резолюція передбачає зупинку імпорту російської нафти та газу до країн ЄС, відключення Росії від SWIFT, введення санкцій проти російської влади, олігархів та їхніх сімей, а також замороження їх активів.

Резолюція є скоріш рекомендацією, але її підтримала тотальна більшість європарламентарів.