Найефективніший інструмент примусу: Росія втратила $160 млрд через санкції

Санкції, запроваджені проти Росії за анексію Криму і розв’язування війни на Донбасі, завдали бюджету РФ збитків на $160 млрд.
Як розповіла заступник голови Міністерства закордонних справ України Еміне Джапарова в одному з інтерв’ю, обмежувальні заходи є найефективнішим інструментом протидії російській агресії.
– Транспортна, фінансова і торгова блокада завадили Кремлю інтегрувати окупований Крим в національну економіку, хоча вони прикладали до цього значних зусиль, – зазначила Джапарова.
Заступник голови МЗС додала, що обмежувальні заходи, введені США, Канадою, Євросоюзом та іншими союзниками України, від початку були спрямовані на припинення російської окупації Криму.
Джапарова нагадала, що з території півострова заблоковано імпорт будь-якої продукції, введено заборону на польоти, захід у місцеві порти, туризм, а також експорт продукції подвійного призначення.
Чиновниця зазначила, що максимальний ефект від секторальних санкцій проявляється через 8-10 років після їх запровадження.
За словами Джапарової, обмежувальні заходи провокують поступову деградацію Росії.
– У всьому світі постійно розвиваються технології, до яких Росія втратила доступ через злочинну політику її керівництва, – пояснила заступник міністра закордонних справ.
Вона також додала, що тиск на Москву буде постійно посилюватися, не лише через агресію Кремля в Україні, а й через злочинну діяльність в інших регіонах світу.
Крім того, при підготовці саміту Кримської платформи, який заплановано на серпень, українська дипломатія приділяє величезну увагу посиленню санкційного режиму щодо РФ, резюмувала заступник голови зовнішньополітичного відомства.
США і Кримська платформа
29 квітня Державний департамент США заявив про підтримку створення Кримської платформи.
На думку американських дипломатів, участь Вашингтону в українській ініціативі прискорить деокупацію анексованого Росією Криму.
Крім того, в Держдепі підтвердили свою підтримку незалежності та територіальної цілісності України, включаючи її прибережні води поблизу Криму.