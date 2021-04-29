Найефективніший інструмент примусу: Росія втратила $160 млрд через санкції

Санкції, запроваджені проти Росії за анексію Криму і розв’язування війни на Донбасі, завдали бюджету РФ збитків на $160 млрд.

Як розповіла заступник голови Міністерства закордонних справ України Еміне Джапарова в одному з інтерв’ю, обмежувальні заходи є найефективнішим інструментом протидії російській агресії.

– Транспортна, фінансова і торгова блокада завадили Кремлю інтегрувати окупований Крим в національну економіку, хоча вони прикладали до цього значних зусиль, – зазначила Джапарова.

Заступник голови МЗС додала, що обмежувальні заходи, введені США, Канадою, Євросоюзом та іншими союзниками України, від початку були спрямовані на припинення російської окупації Криму.

Джапарова нагадала, що з території півострова заблоковано імпорт будь-якої продукції, введено заборону на польоти, захід у місцеві порти, туризм, а також експорт продукції подвійного призначення.

Чиновниця зазначила, що максимальний ефект від секторальних санкцій проявляється через 8-10 років після їх запровадження.

За словами Джапарової, обмежувальні заходи провокують поступову деградацію Росії.

– У всьому світі постійно розвиваються технології, до яких Росія втратила доступ через злочинну політику її керівництва, – пояснила заступник міністра закордонних справ.

Вона також додала, що тиск на Москву буде постійно посилюватися, не лише через агресію Кремля в Україні, а й через злочинну діяльність в інших регіонах світу.

Крім того, при підготовці саміту Кримської платформи, який заплановано на серпень, українська дипломатія приділяє величезну увагу посиленню санкційного режиму щодо РФ, резюмувала заступник голови зовнішньополітичного відомства.

США і Кримська платформа

29 квітня Державний департамент США заявив про підтримку створення Кримської платформи.

На думку американських дипломатів, участь Вашингтону в українській ініціативі прискорить деокупацію анексованого Росією Криму.

Крім того, в Держдепі підтвердили свою підтримку незалежності та територіальної цілісності України, включаючи її прибережні води поблизу Криму.