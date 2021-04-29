Відключення від SWIFT та енергетичне ембарго: Європарламент ухвалив резолюцію щодо РФ

Європейський парламент ухвалив жорстку резолюцію щодо Російської Федерації.

У разі прямого вторгнення військ РФ в Україну вона передбачає:

зупинку імпорту російської нафти та газу до ЄС;

відключення РФ від SWIFT;

запровадження санкцій до російської влади, російських олігархів та їхніх сімей;

замороження активів представників влади РФ та олігархів.

Резолюція є на рівні рекомендації, але її підтримала тотальна більшість європарламентарів.

У проекті резолюції йдеться, що Росія “є не лише зовнішньою загрозою європейській безпеці, але і веде внутрішню війну проти власного народу у формі систематичного придушення опозиції та вуличних арештів”.

У документі зазначається, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною Новачок у 2020 році було замахом, що був скоєний агентами спецслужб РФ. А також про причетність агентів ГРУ РФ до вибухів на складі боєприпасів у Чехії та замаху на вбивство колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

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Також спецслужбам РФ інкримінують замах на вбивство болгарського торговця зброєю Еміліяна Гебрєва у 2015 році речовиною Новачок.

У проєкті резолюції міститься заклик до Росії негайно звільнити Навального і відвести свої війська від кордону з Україною, заявивши, що масштаби та ударна сила військового угруповання свідчать про наміри наступу.

Наголошується, що якщо ці російські сили будуть використані для вторгнення в Україну, імпорт нафти та газу з Росії до ЄС буде негайно зупинений, а Росія виключена з платіжної системи SWIFT міжнародних банківських переказів.

Причетність РФ до вибухів на складах у Болгарії

Влада Болгарії розслідує можливу причетність шістьох росіян до вибухів на військових складах у Болгарії у період з 2011 до 2020 років.

Йдеться про чотири вибухи, зокрема на найбільшому підприємстві військово-промислового комплексу країни ВМЗ Сопот та на заводі Арсенал поблизу міста Миглиж.

Також прокуратура Болгарії перевіряє ймовірний зв’язок між цими вибухами та вибухом на складі боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році.

Джерело: Олексій Гончаренко