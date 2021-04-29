США готові приєднатися до Кримської платформи – Держдеп

США готові долучитися до Кримської платформи – мирної української ініціативи, спрямованої на повернення півострова.

На думку Держдепартаменту, такий крок допоможе деокупації українського півострова, який було анексовано Росією навесні 2014 року.

– Вашингтон вітає нову ініціативу України і очікує на продовження двостороннього співробітництва, – заявили у відомстві.

У Держдепі підтвердили підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи виняткову морську економічну зону навколо Криму.

Кримська платформа – новий консультативний і координаційний орган. Його створено для підвищення ефективності міжнародного тиску на РФ для деокупації півострова.

Україна активно закликає інші країни долучитися до ініціативи. Підготовча робота до першого саміту Кримської платформи, проведення якого заплановано на 23 серпня в Києві, вже почалася.

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Це питання вже обговорювалося з главами зовнішньополітичних відомств Польщі, Румунії, Туреччини та Грузії. Крім того, в рамках Парламентської Асамблеї НАТО пройшло Установче засідання групи підтримки Кримської платформи.

Путін в Кримська платформа

Президент РФ Володимир Путін шантажує глав союзних Росії держав з вимогою відмовитися від участі в Кримській платформі.

Як розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Росію роздратував нещодавній візит Володимира Зеленського в Туреччину.

На його думку, рішення Москви щодо обмеження польотів до Туреччини пов’язано з можливим приєднанням Анкари до Кримської платформи.