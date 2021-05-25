У зв’язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня Укрпошта буде доставляти посилки наземним автотранспортом.

Продовження надання поштових послуг у напрямках з та до Білорусі в Укрпошті пояснюють членством у Всесвітньому поштовому союзі.

Укрпошта також надасть можливість Белпошті надсилати посилки до українських клієнтів.

Крім того, підприємство забезпечить транзит відправлень інших поштових відправлень до Білорусі наземним транспортом.

– Укрпошта продовжить виконання спільного проекту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom, в межах якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва з подальшим транспортуванням частини відправлень для Молдови та Білорусі, – пояснюють на підприємстві.

В АТ Укрпошта попереджають, що через припинення авіасполучень можливі зміни в термінах доставки відправлень до Білорусі.

За інформацією підприємства, щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тис. посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила з України.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

25 травня Кабмін під час позачергового засідання ухвалив рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня.

У зв’язку з цим українським авіакомпаніям і літакам забороняється здійснювати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Таке рішення уряд ухвалив через те, що 23 травня в Мінську із застосуванням винищувача МіГ-29 екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, нібито через надходження сигналу про замінування, коли борт пролітав над Білоруссю.

Після того, як літак сів в аеропорту Мінська, затримали засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був серед пасажирів рейсу.

Напередодні влада оголосила Протасевича в міждержавний розшук і навіть просила Польщу видати його для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого у справі про масові заворушення в Білорусі.