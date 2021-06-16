Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Одессу накануне дополнительных выходных ко Дню Конституции.

Они будут курсировать по маршрутам Одесса — Харьков и Киев — Одесса на праздничные выходные. В частности, ночной скорый поезд №242/241 Одесса — Харьков будет отправляться из Одессы 17, 21, 24 и 28 июня, а обратно из Харькова — 18, 22, 25, 29 июня.

Поезд Интерсити №761/762 Киев — Одесса отправится из Киева 19 июня. Назад он вернется также 19 июня. Купить билеты на маршруты можно на сайте Укрзализныци по ссылке.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. Это один из важнейших праздников украинской государственности и независимости.

Поэтому этот день является официальным праздником, отмечается на государственном уровне и соответственно является выходным днем.

Из-за того, что в 2021 году 28 июня приходится на понедельник, украинцы будут иметь три выходных дня подряд на День Конституции Украины.

Фото: Укрзализныця