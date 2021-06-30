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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Арахамія виграв $300 завдяки перемозі збірної України на Євро-2020

Арахамія виграв $300 завдяки перемозі збірної України на Євро-2020

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія виграв $300 завдяки перемозі збірної України проти Швеції на Євро-2020. Про це він розповів у коментарі журналістам.

Нардеп поділився, що вгадав рахунок матчу, завдяки чому й виграв гроші. За словами Арахамії, він переглядав матч у пабі, а  виграні кошти витратив, придбавши іншим відвідувачам пиво.

Водночас на запитання журналістів, хто саме забив голи, парламентар відповісти не зміг.

– Те, що футбол був дійсно яскравим, це правда, і те що, вірили всі. Я думаю, що тут також допоміг флешмоб. Я уже кажу, давайте робити новий флешмоб. Ми люди забобонні, якщо щось трапилося і воно спрацювало, треба повторити…

Матч Україна – Швеція

У вівторок, 29 червня, у Шотландії відбувся матч Україна – Швеція. Перший гол забив нападник Олександр Зінченко, однак згодом шведам вдалося зрівняти рахунок.

Переможний гол українці реалізували уже на другому додатковому таймі – на 121 хвилині завдяки передачі Зінченка м’яч у ворота суперників забив Артем Довбик.

Детальний огляд матчу Україна – Швеція дивіться у матеріалі.

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