Що зробити перед вильотом?
Головне – зібрати необхідні документи.
Крім квитка і паспорта, з собою варто взяти:
- копію договору на туристичне обслуговування;
- оригінал страхового поліса на медичне обслуговування і від нещасного випадку;
- контакти туроператора (турагента);
- контакти посольства України у країні, до якої їдете.
- негативний результат тестування на коронавірус, зроблений максимум за 72 год до вильоту.
За їх наявності вам буде легше вирішити ситуацію із затримкою або скасуванням рейсу.
Як діяти в аеропорту?
П0-перше, не викидайте квитки, мовляв, “рейс скасували, вони більше не потрібні”.
По-друге, зафіксуйте скасування рейсу офіційно. Для цього зверніться до представника авіакомпанії, він поставить відповідну відмітку на вашому квитку.
По-третє, зберігайте всі чеки. Це потрібно робити, якщо авіаперевізник не надав безкоштовні послуги – харчування, готель і трансфер.
Після цього варто вирішити питання про можливість заміни рейсу.
Куди телефонувати?
Насамперед варто зателефонувати перевізнику і дізнатися про причини затримки або скасування рейсу.
Спілкування можна знімати на камеру, але краще отримати письмове пояснення електронною поштою або СМС. Для цього напишіть перевізнику.
Це потрібно для того, щоб у разі небажання перевізника платити компенсацію за скасування або затримку рейсу ви змогли виграти суд.
Що повинні надати?
Під час очікування нового рейсу пасажиру безкоштовно надають:
- харчування і прохолодні напої;
- місце у готелі (час очікування одна і більше ночей);
- трансфер за маршрутом аеропорт-готель-аеропорт;
- два телефонних дзвінки.
Яка компенсація?
Про скасування рейсу пасажира повинні проінформувати за 2 тижні до відправлення. Цього не зробили – вимагайте компенсацію!
- €250 – для рейсів до 1,5 тис. км;
- €400 – для рейсів від 1,5 до 3,5 тис. км;
- €600 – для рейсів більше 3,5 тис. км.
Також вам зобов’язані запропонувати альтернативний маршрут.
Якщо не виплатили компенсацію?
Напишіть скаргу у Державну авіаційну службу і Держпродспоживслужбу.
До скарги додайте:
- фото-, відеоматеріали, копію договору на туристичне обслуговування;
- розрахункові рахунки ваших витрат в аеропорту, готелі.
Після цього можна звертатися до суду. І не бійтеся – закон на вашому боці.
Як не потрапити до такої ситуації?
Насамперед, укладіть договір з турагентством. Але перед цим обов’язково з’ясуйте, чи є у компанії чинна ліцензія.
Ця інформація є на сайті Державної авіаційної служби у розділі Реєстр ліцензій на перевезення.
Якщо ви купує квитки безпосередньо в авіакомпанії, то почитайте відгуки. Також стежте за новинами, наприклад, на сайті МЗС є розділ Порад подорожуючим.
Також є організація ДРУГ, де можна знайти карту консульств і посольств, візову інформацію і зареєструвати свої контакти і контакти осіб, з якими можна зв’язатися в екстрених випадках.
Користуйтеся спеціальними чат-ботами, на допомогу у стресовій ситуації вам може прийти, наприклад, ТурБоліт.