Насамперед варто зателефонувати перевізнику і дізнатися про причини затримки або скасування рейсу.

Спілкування можна знімати на камеру, але краще отримати письмове пояснення електронною поштою або СМС. Для цього напишіть перевізнику.

Це потрібно для того, щоб у разі небажання перевізника платити компенсацію за скасування або затримку рейсу ви змогли виграти суд.