Українські миротворці в Конго: інтерв'ю про службу з миротворцем Михайлом Шуром

15 липня відзначають День українських миротворців – людей, які їдуть за тисячі кілометрів від дому та жертвують собою, щоб забезпечити мир і безпеку для тих, хто цього потребує.

З 2012 року Збройні сили у складі місії ООН беруть участь у стабілізації ситуації у Демократичній Республіці Конго.

Одна ротація може тривати понад рік. У вересні 2020-го у ДР Конго вирушила 12-та ротація українських військових 18-го окремого вертолітного загону ЗСУ. За цей період Україна втратила трьох захисників, наразі у ДР Конго перебуває 246 наших військовослужбовців.

У центрі Африки, Республіці Конго, тривають нескінченні збройні конфлікти. Бідність, природні катаклізми та смертельні епідемії – типові характеристики цієї держави, з якими змушені стикатися й українські військові.

Факти ICTV поспілкувалися з льотчиком Михайлом Шуром, який наразі перебуває у складі українського миротворчого контингенту. Він розповів нам про обов’язки українських миротворців у ДР Конго, їхній побут, дозвілля, а також про досвід евакуації людей під час виверження вулкана Ньїрагонго.

Чим займаються українські миротворці у ДР Конго

Наразі у ДР Конго виконує завдання вертолітний загін ЗСУ. Щодня на них покладена низка завдань, зокрема евакуація хворих і поранених, доставка вантажу та інше.

– Перш за все – це перевезення військ і вантажів, вогнева підтримка сил місії ООН, якщо є така необхідність, пошуково-рятувальні операції, демонстрація сили, розвідувальні польоти, медичне перевезення поранених або хворих, матеріально-технічне забезпечення персоналу та логістична підтримка.

Ситуація у ДР Конго дещо стабілізувалася, каже Михайло, тому до бойових дій авіацію залучають все рідше – лише у поодиноких випадках, коли є загострення.

– Це моя перша місія в Конго, але якщо порівнювати із розповідями старожилів, то уже набагато краща ситуація. Потихеньку починають виводити контингенти, а це говорить про те, що обстановка починає стабілізуватися.

Починаючи з жовтня, українські миротворці встигли:

провести близько 3 тис. годин у небі Африки;

виконати 3,2 тис. польотів;

перевезти 1, 2 тис. пасажирів та 430 тонн вантажу;

здійснити 25 екстрених медичних евакуацій.

Як стати миротворцем

Щоб стати учасником миротворчої місії, потрібно бути професіоналом. Головна умова – проходження бойових дій на сході України.

На одну посаду може претендувати кілька військових. Перед цим вони проходять тести на фізичну та теоретичну підготовку, а також на психологічну стійкість. Крім того, кожна посада має низку конкретних вимог.

– Сюди їдуть не навчатися чомусь, а уже конкретно виконувати завдання за призначенням. Головне – це досвід. Вдома збирають нас – два-три кандидати на одну посаду, і вибирають, хто із нас кращий. Здаємо і теоретичну, і практичну підготовку, стрільбу, водіння, польоти. Це все потім оцінюється, вибирають кращих, і вони їдуть у ДР Конго.

День українського миротворця у ДР Конго – який він

Будні українських миротворців у ДР Конго проходять, як і у всіх військових, ділиться Михайло Шур.

– Проживаємо ми по 3-4 людини у кімнатах, де в принципі все необхідне для проживання є – ліжка, шафи, столи, кондиціонери. Вікна обладнані москітними сітками, оскільки регіон тут специфічний – є малярійні комахи. Після підйому та сніданку централізовано організовується виїзд, приїжджаємо на аеродром, готуємо техніку, тестуємо її, якщо все добре – приступаємо до виконання завдань.

Розваг у миротворців тут небагато. Якщо є вільний час, вони проводять його на спортивному майданчику, можуть ще грати у футбол чи волейбол. На вихідних для них працює сауна. Це, каже Михайло, дозволяє трохи розвантажитися.

Щоправда, вихідних практично немає, у готовності потрібно бути 24 години на добу.

– Ми тут справді 24/7. Нас можуть підняти і серед ночі, і в суботу, і в неділю. Вихідних днів як таких немає.

Їжа у військових у ДР Конго практично не відрізняється від української. Більша частина особового складу отримала щеплення вакциною CoviShield, при чому двічі. Про карантинні правила тут також не забувають – дотримуються соціальної дистанції та носять захисні маски.

Виверження вулкана у ДР Конго

У травні у місті Гома, де зосереджені сили українських миротворців, сталося виверження вулкана Ньїрагонго. Українські вертолітники займалися евакуацією людей у безпечні місця.

Протягом 19 днів екіпажі чотирьох вертольотів перевозили місцеве населення, персонал місії ООН, військових. Щоденно вдавалося евакуювати близько 200 осіб.

– Це було дуже близько від нас – 15-18 км. У нас є план евакуації, де чітко розписано, що має робити кожен військовий. Крім того, на наші плечі також лягла почесна місія евакуювати представників місії – і цивільних, і військових. Тож ми за день практично 200 людей евакуйовували.

Тут лише професіонали: український миротворець про роботу в місії ООН у ДР Конго / 5 фотографий

Місцевий колорит і мешканці

Українські миротворці намагаються налагоджувати дружні стосунки із місцевими мешканцями. Часто вони провідують дитячі будинки та привозять дітлахам гостинці.

– Вони (місцеві мешканці, – Ред.) розуміють, які справи ми робимо, адже часом без миротворців тут не дуже добре. Також їздимо у дитячий будинок, діточок провідуємо, подарунки їм возимо – раз у 2-3 місяці, зошити привозимо, продукти, гостинці. Намагаємося підтримувати стосунки.

У Гомі, де проживає Михайло, температура повітря у межах +22 – +24. Оскільки місцевість – гірська, кліматичні умови більш лагідні, аніж, наприклад, у Ліберії, де він також був у складі миротворчої місії.

Військовий ділиться: найбільш за все у цій місцевості йому запам’ятаються гори.

– В умовах гірської місцевості я ще не літав. Вперше стикнувся – дуже специфічно, погода різко міняється в горах, і ті ж самі температурні режими можуть бути зовсім різні.

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Фото: 18-й окремий вертолітний загін ДР Конго