Україна потрапила до розширеного списку третіх країн, громадянам яких дозволений в’їзд до Євросоюзу. У цьому списку 23 держави.
Про це повідомляється на сайті Ради Європи.
– Після розгляду рекомендацій про поступове скасування обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна, – повідомили у відомстві.
Водночас зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.
Станом на 16 липня список виглядає так:
- Україна,
- США,
- Китай, за умови підтвердження взаємності,
- Албанія,
- Вірменія,
- Австралія,
- Азербайджан,
- Ліван,
- Чорногорія,
- Нова Зеландія,
- Катар,
- Молдова,
- Північна Македонія,
- Боснія і Герцеговина,
- Бруней-Даруссалам,
- Канада,
- Ізраїль,
- Японія,
- Йорданія,
- Саудівська Аравія,
- Сербія,
- Сінгапур,
- Південна Корея.
Кожні два тижні список переглядатимуть. Якщо в тій чи іншій країні погіршиться епідемічна ситуація, її виключать зі списку.
Водночас громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу, тому можуть відвідувати ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
Джерело: Рада Європи