Україна потрапила до розширеного списку третіх країн, громадянам яких дозволений в’їзд до Євросоюзу. У цьому списку 23 держави.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

– Після розгляду рекомендацій про поступове скасування обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна, – повідомили у відомстві.

Водночас зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.

Станом на 16 липня список виглядає так:

Україна,

США,

Китай, за умови підтвердження взаємності,

Албанія,

Вірменія,

Австралія,

Азербайджан,

Ліван,

Чорногорія,

Нова Зеландія,

Катар,

Молдова,

Північна Македонія,

Боснія і Герцеговина,

Бруней-Даруссалам,

Канада,

Ізраїль,

Японія,

Йорданія,

Саудівська Аравія,

Сербія,

Сінгапур,

Південна Корея.

Кожні два тижні список переглядатимуть. Якщо в тій чи іншій країні погіршиться епідемічна ситуація, її виключать зі списку.

Водночас громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу, тому можуть відвідувати ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

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Джерело: Рада Європи