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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для України

Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для України

Україна потрапила до розширеного списку третіх країн, громадянам яких дозволений в’їзд до Євросоюзу. У цьому списку 23 держави. 

Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

– Після розгляду рекомендацій про поступове скасування обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна, – повідомили у відомстві. 

Водночас зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.

Станом на 16 липня список виглядає так:

  • Україна,
  • США,
  • Китай, за умови підтвердження взаємності,
  • Албанія,
  • Вірменія,
  • Австралія,
  • Азербайджан,
  • Ліван,
  • Чорногорія,
  • Нова Зеландія,
  • Катар,
  • Молдова,
  • Північна Македонія,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Бруней-Даруссалам,
  • Канада,
  • Ізраїль,
  • Японія,
  • Йорданія,
  • Саудівська Аравія,
  • Сербія,
  • Сінгапур,
  • Південна Корея.

Кожні два тижні список переглядатимуть. Якщо в тій чи іншій країні погіршиться епідемічна ситуація, її виключать зі списку.

Водночас громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу, тому можуть відвідувати ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

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Джерело: Рада Європи

Фото: Dreamstime

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