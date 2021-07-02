Слідом за Німеччиною, Австрія та Нідерланди дозволили в’їзд вакцинованим українцям із туристичною метою.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба та зазначив, що в’їхати до цих країн можна лише за тієї умови, що імунізація була проведена більше ніж за два тижні до перетину кордону.

У такому випадку не потрібні реєстрація та 10-денний карантин.

– Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди, – поділився Кулеба в Twitter.

Однак вакцинація далеко не усіма препаратами дає змогу потрапити до країн Євросоюзу.

Таку можливість дають препарати:

Вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Moderna

Covishield (AstraZeneca)

Sinopharm BIBP

CoronaVac від Sinovac

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Для того, щоб дізнатись умови в’їзду до інших країн, можна ознайомитись зі спеціальною картою від МЗС, де зеленим кольором позначено країни, до яких в’їзд дозволений всім, жовтим – в’їзд тільки із посвідками, а до помаранчевих країн потрапити ніяк не можна.