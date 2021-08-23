Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України напередодні саміту Кримська платформа

Президент Польщі Анджей Дуда вже в Україні. Його літак приземлився в аеропорту напередодні саміту Кримська платформа.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця вже повідомив про візит польського президента.

– Анджей Дуда в Україні! Попереду у нас три дні інтенсивного візиту – участь у Саміті Кримської платформи та святкування 30 -ї річниці Незалежності України. Дякую за підтримку та солідарність, – йдеться у повідомленні посла Twitter.

Witamy Prezydenta Polski @prezydentpl @AndrzejDuda w Ukrainie! Przed nami trzy dni intensywnej wizyty – udział w Szczycie Platformy Krymskiej i obchodach z okazji 30.rocznicy Niepodległości Ukrainy. Dziękujemy za wsparcie i solidarność ???????????????????? @crimeaplatform pic.twitter.com/kzD0hf89oO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) August 22, 2021

В програмі візиту – участь в саміті Кримської платформи та відзначення Дня Незалежності України в Києві. Він також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та президентами країн Балтії.