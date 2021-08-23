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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України напередодні саміту Кримська платформа

анджей дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вже в Україні. Його літак приземлився в аеропорту напередодні саміту Кримська платформа.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця вже повідомив про візит польського президента.

– Анджей Дуда в Україні! Попереду у нас три дні інтенсивного візиту – участь у Саміті Кримської платформи та святкування 30 -ї річниці Незалежності України. Дякую за підтримку та солідарність, – йдеться у повідомленні посла Twitter.

В програмі візиту – участь в саміті Кримської платформи та відзначення Дня Незалежності України в Києві. Він також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та президентами країн Балтії.

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